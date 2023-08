Code geel om onweer en hagelstenen, pas in loop volgende week droger en zonniger

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot. Volgens het weerinstituut kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van het onweer.

Ook dinsdag gold er in een groot deel van het land code geel om onweersbuien.

In loop volgende week droger en zonniger

In de loop van volgende week verwacht Weeronline dat het droger, zonniger en warmer wordt. Tot die tijd is het in Nederland nog koel en wisselvallig. De zomervakantie verloopt al enige tijd met matig zomerweer. Ook donderdag valt er veel regen. Vrijdag wordt het wat droger en laat de zon zich af en toe zien maar blijft het met 19 tot 21 graden vrij koel voor de tijd van het jaar: begin augustus zijn temperaturen van 21 tot 25 graden gebruikelijk. In het weekend zakt de temperatuur nog verder naar 17 tot 19 graden en blijft het wisselvallig.

Ook aan het begin van volgende week staan er dagelijks buien op het programma bij een middagtemperatuur van 18 à 19 graden. In de loop van week komt er geleidelijk verandering in het weerbeeld. De kans neemt op droger en zonniger weer neemt toe en ook loopt de temperatuur op naar 20 tot 25 graden, aldus het weerbureau.