Waarschuwing voor stevige onweersbuien in het zuiden en zuidoosten

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter groot. Volgens het weerinstituut kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van het onweer.

Ook dinsdag gold er in een groot deel van het land code geel om onweersbuien.