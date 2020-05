Man (46) opgepakt na ’bompakket’ bij Joods restaurant HaCarmel

Vanwege het verdachte pakket werd de nabije omgeving van het restaurant aan de Amstelveenseweg op 15 januari urenlang afgezet. Omwonenden moesten prompt hun woning verlaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse en onderzocht het pakket, mede omdat het betreffende restaurant al vaker doelwit is geweest van bedreigingen en vernielingen.

„Door het uitgebreide onderzoek van de recherche in deze zaak is in de afgelopen periode een verdachte in beeld gekomen. Hij werd vandaag aangehouden”, meldt de politie Amsterdam.

Het vermeende bompakket destijds voor de deur van HaCarmel. Mede omdat er draden uit de doos liepen, werd de zaak hoog opgenomen. Ⓒ Federatief Joods Nederland

Reeks antisemitische aanvallen

Het betreft overigens een andere verdachte dan de 31-jarige Palestijns-Syrische vluchteling Saleh A., die vorige week werd aangehouden bij hetzelfde restaurant op verdenking van vernieling en brandstichting. Hij stak ter plaatse een Israëlische vlag in de brand. Eerder werden ook de ramen ingegooid en besmeurd met smurrie.

Binnen de Joodse gemeenschap heerst veel onbegrip over het handelen van politie en justitie rond de zaak HaCarmel, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad donderdag. „Bij alle aandacht voor de Holocaust lijkt de veiligheid van de Joodse gemeenschap hier en nu maar al te gemakkelijk te worden vergeten”, schrijft het Joodse blad.