De stopverf van activistisch links

Tijdens een antiracisme-betoging in maart 2019 in Amsterdam, waarbij door veel deelnemers onder de Antifa-vlag wordt gedemonstreerd, wordt FvD-voorman Baudet met de dood bedreigd. Ⓒ ANP

Ga naar een linkse betoging en je kunt er vergif op innemen dat Antifa van de partij is. Ook bij de Nederlandse Black Lives Matter-manifestaties ontbreken de ’beroepsdemonstranten’ in hun kenmerkende zwarte kleding niet. In de VS bestempelt Trump de radicale beweging als terroristisch. De AIVD in Nederland heeft de aanhangers ook al sinds jaar en dag in het vizier.