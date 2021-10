LIVE | Vertragingen en annuleringen op Schiphol door harde wind

11.05 - Video: Windhoos raast over ‘s-Heerenberg

In het Gelderse ‘s-Heerenberg werden inwoners donderdag opgeschrikt door een tornado. Op sociale media zijn beelden te zien van het bijzondere natuurverschijnsel.

10.55 - Waterschap stelt fase 1 dijkbewaking in

Het Waterschap Scheldestromen verhoogt in verband met het verwachte hoogwater de fase van paraatheid naar fase 1. Er wordt vanmiddag rond 15.30 uur bij Vlissingen een waterstand verwacht van 3,40 meter boven NAP.

In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt, maar is er sprake van verhoogde waakzaamheid. Ook worden buitendijkse wegen afgesloten en worden de waterstanden voortdurend gemonitord. Bij fase 2 worden de dijken op schadegevoelige plaatsen wel daadwerkelijk bewaakt. Deze fase treedt in werking vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 bij Vlissingen. Deze waterstand wordt vandaag niet verwacht.

10.50 - Vertragingen en annuleringen Schiphol door harde wind

De harde wind die donderdag over Nederland raast zorgt ervoor dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en geannuleerde vluchten. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan de NOS. De luchthaven adviseert passagiers de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

09.15 - Files grotendeels opgelost

In de loop van de ochtend zijn de meeste files opgelost. Regenbuien en harde windstoten zorgden vooral in het zuiden van Nederland voor veel vertraging. Om 09.35 zijn er nog maar vier files. Op het hoogtepunt, rond 08.15 uur, stond er in totaal bijna 330 kilometer aan files op de Nederlandse wegen.

09.05 - Code geel blijft hele dag van kracht

Rijkswaterstaat laat weten dat het de hele donderdag code geel blijft en dat het verkeer daar rekening mee moet houden. „Op de wegen ligt vrij veel rommel, zoals afgewaaide takken, en daar ondervindt het verkeer hinder van”, aldus een woordvoerder. „Vanwege het stormachtige weer, met windstoten van 70 tot 100 kilometer per uur, kunnen motorrijders en mensen die de weg op willen in een auto met aanhanger of caravan hun reis beter uitstellen.”

Ⓒ ROBIN UTRECHT

09.00 - Treinverkeer komt weer op gang

De NS meldt rond 09.00 uur dat het treinverkeer op de meeste plekken weer op gang komt. Door de harde wind waren donderdagochtend op meerdere plekken op en rond het spoor bomen en takken terechtgekomen. Tussen Breda en Gilze-Rijen, tussen Oss en Den Bosch, en tussen Den Dolder en Amersfoort was het treinverkeer gestremd.

08.38 - Stormschade radiozendmast Goes

Zenders op de omroepzendmast in Goes hebben door de harde wind schade opgelopen. De zenders van NPO Radio 1 en 3FM zijn uit geweest, en het signaal van Radio 4 was minder sterk dan normaal. De NPO meldt op Twitter dat de zenders weer goed te ontvangen zijn.

08.00 - Verkeersoverlast in Nederland: meer dan 300 kilometer file

Het verkeer heeft donderdag in de ochtendspits op een flink aantal plaatsen in Nederland last van de harde wind en regen. Vanwege de wind werd de rechterrijstrook van de A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom) afgesloten. Daar dreigt een portaal waar matrixborden aan hangen over de snelweg te waaien, aldus de ANWB. Die waarschuwt vooral het verkeer in het westen en het zuiden van het land voor zware windstoten.

Rond 08.15 uur stond er in totaal bijna 330 kilometer aan files op de Nederlandse wegen, aldus de woordvoerster van de ANWB. „In het zuiden staan de meeste files. Dat komt door een aantal ongevallen, onder meer op de A58/A59, en omdat in dat deel van het land de herfstvakantie nog niet is begonnen.”

07.55 - Windkracht 9

De windpalen van Hoek van Holland en Wilhelminadorp noteerden volgens Weeronline tijdelijk stormkracht 9, maar tot een officiële storm is het net niet gekomen, want dan moet het een heel uur met stormkracht 9 waaien. De zwaarste windstoot werd tot nu toe gemeten in Westdorpe. Daar haalde de wind uit naar 106 km/uur.

In met name de noordwestelijke helft van het land is ook veel regen gevallen. Wijk aan Zee noteerde sinds middernacht 43 en Den Helder 34 millimeter. Amateurstations van weerliefhebbers noteerden lokaal veel meer. Zo viel er in Heemskerk tot nu toe 66 millimeter. In Grou viel 43 en in Akkrum 42 millimeter. Ook vanuit Amsterdam komen meldingen van 35 tot 40 millimeter.

07.45 - Brandweer Utrecht druk met het afhandelen van stormschades

De brandweer is in de regio Utrecht druk met het afhandelen van stormschades. Zo zijn op de provinciale weg N409 tussen Houten en Nieuwegein tientallen takken afgebroken en op de weg terecht gekomen. De brandweer is in linie richting Houten gaan lopen om de weg vrij te maken.

Op de Prins Bernardlaan in Utrecht viel een grote boom vlak voor een auto. De bestuurder kon niet meer op tijd stoppen en botste er tegenaan. De inzittende is door de ambulancedienst nagekeken, maar raakte volgens de politie niet gewond. De brandweer is uren bezig geweest om de boom in stukken te zagen en de weg weer vrij te maken.

Ⓒ Koen Laureij

07.30 - Treinvertragingen door bomen op het spoor

Door de harde wind zijn donderdagochtend op meerdere plekken op en rond het spoor bomen en takken terechtgekomen. Tussen Breda en Gilze-Rijen, tussen Oss en Den Bosch, en tussen Den Dolder en Amersfoort is het treinverkeer gestremd door bomen op het spoor. De NS heeft stopbussen ingezet. NS verwacht dat de vertraging duurt tot ongeveer 09.00 uur.

Ook tussen Dordrecht en Roosendaal rijden er minder sprinters door de weersomstandigheden.

07.15 - Kans op windstoten tot 100 km/uur

In de eerste helft van de ochtend is er in de zuidelijke helft van Nederland met name bij buien kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Langs de kust worden zelfs windstoten tot 100 km/uur verwacht. Dat meldt het KNMI. In de noordelijke helft is er vooral bij buien kans op windstoten van 75 km/uur. In de tweede helft van de ochtend neemt de wind tijdelijk af.

Vanmiddag is er in het hele land opnieuw kans op zware windstoten.

07.00 - Slechte weer zorgt voor verkeershinder

Het slechte weer levert veel verkeershinder op in Nederland. Rond 07.00 zorgen verschillende ongelukken voor bijna 100 kilometer file. De meeste files komen voor in het midden en het westen van Nederland.

06.30 - Ravage en vier gewonden na windhoos in Barendrecht

In de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag forse schade veroorzaakt in drie tot vier straten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt. Een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis.

„Van meerdere huizen zijn dakpannen afgeblazen. De brandweer inventariseert op dit moment waar de schade het grootst is”, aldus de woordvoerder. Wat de omvang van de aangerichte ravage is, is volgens hem nog onduidelijk. De brandweer onderzoekt waar sprake is van een gevaarlijke situatie en waar moet worden ingegrepen.

De schade lijkt het grootst aan de Thurleede, melden lokale media. Op foto’s zijn vernielde tuinhuisjes, weggewaaide trampolines en bomen die op auto’s terecht zijn gekomen te zien. Op straat liggen afgewaaide dakpannen en andere voorwerpen die door de windhoos zijn verplaatst. „Ook ramen zijn beschadigd doorrondvliegende dakpannen”, meldt de voorlichter.

Meerdere woningen hebben kapotte ruiten opgelopen. Ⓒ AS Media

Tuinhuizen en trampolines zijn door de wijk gaan vliegen. Ⓒ AS Media

Inmiddels keert een aantal brandweereenheden terug naar de kazerne. De veiligheidsregio verwacht dat de gemeente de rest van de ochtend bezig zal zijn met het opruimen van de getroffen straten.