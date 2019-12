Vreugdevuren Duindorp én Scheveningen gaan niet door

Terwijl het vonnis over Scheveningen vandaag geveld werd, had Duindorp al laten weten van de jaarlijkse traditie af te zien. Later kwamen de organisatoren hier nog op terug. Beide voldoen ze echter niet aan de veiligheidseisen.

„Dat betekent dat er dit jaar geen vergunde vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp zullen plaatsvinden”, laat waarnemend burgemeester Johan Remkes dinsdag weten.

Vonkenregen

De bouwers van de vreugdevuren moesten dit jaar voor het eerst vergunningen aanvragen, na de afgelopen jaarwisseling. Toen richtte een vonkenregen veel schade aan in Scheveningen. Vorige week leek het al twijfelachtig of de vreugdevuren konden doorgaan, omdat de organisaties van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen nog niet alle benodigde stukken hadden aangeleverd.

Beelden van vorig jaar. Ⓒ DICK TESKE / Archief De Telegraaf

De kwaliteit van de ingediende stukken was onvoldoende en de stukken waren onvolledig, schreef burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. Ook was de evenementenaansprakelijkheidsvergunning nog niet geregeld.

Zo was de benodigde bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering niet op orde. „Er is géén sprake van een rechtstreekse en daarmee verifieerbare offerte van een verzekeraar of bewijs van een reeds afgesloten verzekering”, volgens Remkes. ..Het belangrijkste was dat de brandweer en politie geen positief advies konden uitbrengen doordat informatie simpelweg ontbrak.”

Gemeenteraad kritisch

Een meerderheid van de gemeenteraad liet vorige week donderdag weten weinig vertrouwen te hebben in een veilige doorgang van de vreugdevuren dit jaar. De organisatie van Scheveningen bleef vertrouwen hebben in een goede afloop. De dag erna trok de organisatie van Duindorp Vreugdevuur definitief de stekker eruit.

Volgens de vrijwilligers van dit vreugdevuur was het onmogelijk om aan alle eisen van de gemeente te voldoen.

Johan Remkes reageert op het besluit om geen vreugdevuren toe te staan in Den Haag. Ⓒ ANP

In het weekend vonden er vervolgens ongeregeldheden plaats in Duindorp. Ook de dagen erna bleef het onrustig in de wijk. De ME werd ingezet, een frietkraam brandde af en er woedden meerdere brandjes. Er werden de afgelopen dagen tientallen mensen aangehouden variërend in de leeftijd van 9 tot 58. Ook vonden er vandaag invallen plaats in Duindorp door de politie.

„Een meerderheid van de bevolking moet zich keren tegen de relscheppers. Het is volstrekt onaanvaardbaar wat er de afgelopen dagen is gebeurd”, aldus Remkes. Een avondklok is een te harde maatregel, denkt hij. „Ik denk wel na over gebiedsverboden.” Relschoppers worden voor de rechter gebracht en ’schade zal worden verhaald.”

Onrust

Kinderdagverblijf Grote Beer in de Haagse wijk Duindorp gaat dinsdag eerder dicht in verband met de onrust in de wijk. „De veiligheid van de kinderen staat altijd bovenaan”, aldus een woordvoerster van Triodus Kinderopvang, waar Grote Beer onder valt. „We zorgen er in overleg met de ouders voor dat de kinderen voor het invallen van de duisternis thuis zijn.”

De kinderopvang gaat, als de onrust aanhoudt, ook de komende dagen eerder dicht.