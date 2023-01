Brandon (26) held na bloedbad Los Angeles: nieuwe beelden opgedoken

Brandon Tsay (26) wordt geprezen als een held voor het ontwapenen van Huu Can Tran in de Lai Ballroom in Alhambra, een buitenwijk van Los Angeles.

De 72-jarige dader opende met een semiautomatisch wapen het vuur in een dansstudio voor ouderen waarna hij een tweede dansclub binnenwandelde. Het is op die laatste plek dat de dader ontwapend kon worden door Tsay. Die confronteerde de schutter in een lege lobby van de danszaal.

Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe Tsay erin slaagt het pistool af te pakken van de aanvaller die hem vervolgens tegen het hoofd slaat. De mannen blijven worstelen voordat Tsay de schutter van zich afduwt en hij geef andere keuze heeft dan weg te lopen. „Ik dacht dat ik zou sterven, dat mijn leven hier zou eindigen, op dat moment”, vertelt Brandon Tsay aan ABC News.

’Ik kon iets doen’

„Hij begon zijn wapen klaar te maken om iedereen neer te schieten, maar toen drong het tot me door dat dit het moment was om hem te ontwapenen. Ik kon iets doen om iedereen te beschermen en mezelf te redden. Ik dacht aan mijn familie en vrienden en hoe het zou zijn zonder mij.” Tsay ontmoette maandag de Californische gouverneur die hem beschreef als „een ware held.”

Er werden in totaal 42 kogels afgevuurd in Monterey Park. De 72-jarige schutter schoot zichzelf later dood toen hij in zijn busje omsingeld was door de politie. Een kennis van de dader zei tegen CNN dat hij een vaste gast is geweest in de dansclub waar de schietpartij plaatsvond. De politie onderzoekt zijn criminele en mentale geschiedenis, maar een motief is nog niet bekend.

De meerderheid van de inwoners van Monterey Park heeft een Aziatische achtergrond.