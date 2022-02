Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ‘Ik haatte Ali B voordat het cool was’

Het kwam naar buiten dat twee van de vermeende slachtoffers van het Voice-schandaal zich eerder hadden gemeld bij het blad Linda. Vervolgens heeft het blad ze doorgestuurd naar Tim Hofman. Veel mensen zien dit als een doofpot-actie van Linda maar is dat wel zo? Of heeft ze juist goed gehandeld? Dat bespreken Kitty Herweijer en Elif Isitman in een nieuwe aflevering van de podcast Ongefilterd. Ook bellen Kitty en Elif met journalist Mark Koster. Hij schreef een boek over John de Mol en vindt de reactie van John en Linda op de nasleep van het Voice-schandaal karakteristiek voor de manier van denken van de familie De Mol.