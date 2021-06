Corona kan drie rijen ver komen in vliegtuig

Het NLR en het RIVM hebben het besmettingsgevaar in vliegen onderzocht in opdracht van minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Ondanks het lage risico, blijft het echter nodig om op lange afstandsvluchten een mondmasker te dragen, omdat het risico op besmetting op lange vluchten groter wordt.

Reizigers uit oranje gebieden moeten zich een of twee keer laten testen voordat men aan boord gaat. Dat neemt al een grote kans op besmetting aan boord weg, aldus de onderzoekers. Het NLR en RIVM hebben gekeken wat er gebeurt als er onverhoopt toch een passagier in het toestel zit die corona heeft, vanuit de situatie dat iedereen een mondkapje draagt.

Onderzoek met poppen

Naast een uitgebreide literatuurstudie hebben de onderzoekers met poppen aan boord van een Airbus A320, Boeing 737 en Boeing 787 metingen verricht. Een van de poppen fungeerde als de besmette passagier, die besmet was met het coronavirus. Hiervan zijn simulaties verricht in verschillende opstellingen. „Uit de simulaties en metingen is gebleken dat in drie rijen voor en achter de besmette passagier het gemiddelde risico op een coronabesmetting door inademing van virusdeeltjes in aerosolen relatief laag is en bijvoorbeeld lager dan in ongeventileerde ruimtes van dezelfde afmetingen”, zegt de minister in een brief aan De Tweede Kamer.

Drie rijen

De kans is 1:1800 om als medepassagier corona op te lopen middels inademing van de virusdeeltjes die verspreid worden door de besmette passagier. Hoe verder men weg zit van de besmettingsbron, hoe kleiner het risico op eventuele besmetting. Daarom gaat de onderzoekers vanuit dat passagiers die verder dan drie rijen verwijderd zitten van de besmettelijke passagier geen risico lopen. De onderzoekers schatten dat tussen de 2 en 44 kruisvluchten de aanwezigheid van een ‘reguliere’ besmettelijke passagier mogelijk resulteert in ten minste 1 geval van COVID-19.

De minister vindt de huidige maatregelen tegen eventuele besmetting afdoende in relatie tot het risico op besmetting. „Reizigers uit hoogrisicogebieden moeten een pcr-test doen, plus nog een sneltest voor reizigers uit zeerhoogrisicogebieden. Zonder deze test mogen reizigers niet aan boord. Verder is er een quarantaineplicht voor reizigers uit gebieden met een hoge besmettingsgraad, plus nog het inreisverbod.” Al eerder bleek uit cijfers dat veruit de meeste coronabesmettingen in de eigen omgeving plaatsvinden.

De Tweede Kamer wilde ook weten of de zogeheten HEPA-filters, waarmee de lucht in de cabine wordt ververst, het risico op besmetting inperken. Volgens de onderzoekers is dat het geval: want bij metingen met een paar rijen naar achter werden maar zeer lage volumes virusdeeltjes aangetroffen.