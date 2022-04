D66-leider Kaag stapt niet op: ’Ik ken inhoud van vertrouwelijke bijlage niet’

Uit nieuwe onthullingen door de Volkskrant blijkt dat Kaag op 20 april en 5 mei vorig jaar sms-contact had met het vrouwelijke slachtoffer. In die sms’jes gaf de vrouw aan dat Van Drimmelen wel degelijk over de grens was gegaan, in tegenstelling tot wat onderzoeksbureau Bing begin vorig jaar meldde in een openbaar rapport. ,,Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet weer heb aangedrongen bij het landelijk bestuur, om na te gaan of alles wel klopte”, zegt Kaag donderdag bij een persconferentie. Ze vindt dat ze achteraf ’te zakelijk’ reageerde op de meldingen van de vrouw.

’Pleger is bij jou bekend en lid van de partij’, sms’te het slachtoffer op de ochtend van 5 mei naar Kaag. Die avond reageert de D66-leider: ’Dag, ik begrijp van het bestuur dat alle contacten lopen via advocaten. Het is dus correct dat dit kanaal nu wordt gebruikt. Ik begrijp dat advocaten (partij en jouw zijde) een oplossing zoeken. Gr. Sigrid.’ Nu zegt Kaag: „Ik heb die berichten niet voor de geest.” Ze is haar telefoon kwijtgeraakt en zegt dat ze niet alle berichten heeft teruggevonden. Kaag herinnert zich wel telefoongesprekken met het vrouwelijke slachtoffer. Daarin zou ze de vrouw hebben opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek van Bing.

Het sms-verkeer waarover de Volkskrant bericht, toont aan dat Kaag al een jaar op de hoogte is van de zaak rond Van Drimmelen. In april vorig jaar zei Kaag over ex-Kamerlid Sydney Smeets – die werd beticht van ongewenst gedrag met jonge homojongens – dat ’binnen D66 voor grensoverschrijdend gedrag geen ruimte is’. „D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen. Daarom nemen we deze berichten zeer serieus.” Dat was voor het vrouwelijke slachtoffer van Van Drimmelen reden om bij Kaag aan de bel te trekken.

Gisteren maakte Van Drimmelen bekend dat hij zijn D66-lidmaatschap opzegde. „Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie”, meldde Van Drimmelen, die zei spijt te hebben van het feit de vrouw ’zich onveilig voelde’. Wel ontkent hij beschuldigingen over seksuele intimidatie. Volgens hem zijn dat ’onwaarheden’. Het D66-partijbestuur vroeg Van Drimmelen om te vertrekken.

Opspraak

De afgelopen dagen ontstond veel kritiek op het uitblijven van een reactie door D66 op de affaire. Het verwijt aan de partijtop is dat een vertrouwelijk deel van het Bing-rapport meer dan een jaar onder de pet is gehouden. Een van de meldsters zou hierover al eerder -tevergeefs- bij Kaag aan de bel hebben getrokken.

Honderden D66’ers eisten afgelopen dagen in een open brief opheldering. Partijleider (en huidig minister van Financiën) Sigrid Kaag vloog in plaats daarvan naar Washington. In peilingen zakte het vertrouwen in Kaag deze week naar een dieptepunt.

Van Drimmelen raakte afgelopen weekend voor de tweede keer in een jaar in opspraak, na een artikel van De Volkskrant. Daarin werd hij onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, stalking en seksuele intimidatie. Hij ontkende dat. Woensdag gaf hij zijn lidmaatschap van de partij op en liet hij al zijn maatschappelijke taken vallen. Hij spreekt van een ’hetze’ die in de media zou zijn ontstaan.

Wel stelde hij dat hij ’domme dingen’ heeft gedaan, onder meer door een affaire aan te gaan met een voormalig directeur van het partijbureau. Zij verbrak destijds de relatie. „Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie”, aldus Van Drimmelen. Hij zei spijt te hebben van het feit de vrouw ’zich onveilig voelde’.