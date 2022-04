D66-top reageert donderdagmiddag op MeToo-rel

De afgelopen dagen ontstond veel kritiek op het uitblijven van een reactie door D66 op de affaire. Het verwijt aan de partijtop is dat een vertrouwelijk deel van het Bing-rapport meer dan een jaar onder de pet is gehouden. Een van de meldsters zou hierover al eerder -tevergeefs- bij Kaag aan de bel hebben getrokken.

Honderden D66’ers eisten afgelopen dagen in een open brief opheldering. Partijleider (en huidig minister van Financiën) Sigrid Kaag vloog in plaats daarvan naar Washington. In peilingen zakte het vertrouwen in Kaag deze week naar een dieptepunt.

Opspraak

Van Drimmelen raakte afgelopen weekend voor de tweede keer in een jaar in opspraak, na een artikel van De Volkskrant. Daarin werd hij onder meer beschuldigd van machtsmisbruik, stalking en seksuele intimidatie. Hij ontkende dat. Woensdag gaf hij zijn lidmaatschap van de partij op en liet hij al zijn maatschappelijke taken vallen. Hij spreekt van een ’hetze’ die in de media zou zijn ontstaan.

Wel stelde hij dat hij ’domme dingen’ heeft gedaan, onder meer door een affaire aan te gaan met een voormalig directeur van het partijbureau. Zij verbrak destijds de relatie. „Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie”, aldus Van Drimmelen. Hij zei spijt te hebben van het feit de vrouw ’zich onveilig voelde’.