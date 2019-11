Meisje (15) en vrachtwagenchauffeur komen om bij instorten hangbrug

Plaatselijke media melden dat er in totaal vijf gewonden zijn gevallen en dat in de Tarn nog steeds wordt gezocht naar mogelijk meer slachtoffers omdat getuigen hebben gezegd dat er ook een bestelwagentje in het water is verdwenen. De brug heeft het begeven, omdat er een vrachtauto overheen reed die veel te zwaar was. De truck woog 38 ton terwijl er geen voertuigen zwaarder dan 19 ton overheen kunnen. De brug is 155 meter lang en 6,5 meter breed.

Op de constructie staat ook dat er geen twee vrachtauto’s tegelijk op kunnen. Vlak achter de truck die met de brug in het water stortte, reed nog een grote vrachtauto van dezelfde onderneming waar de omgekomen chauffeur de baas was. De onderneming is volgens Franse media vlak bij de brug gevestigd.

De brug over de Tarn was niet een van de 25.000 bruggen in Frankrijk waar rapporteurs zorgen over hebben geuit. De brug is een jaar geleden nog geïnspecteerd en werd in goede staat bevonden. Het aantal verkeersbruggen in Frankrijk is niet precies bekend. Aangenomen wordt dat het er tussen 200.000 en 250.000 zijn, waarvan 90 procent valt onder plaatselijke autoriteiten, zoals gemeente of departement. Circa 10 procent van de structuren is in slechte staat.