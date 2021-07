Besloten afscheid en uitvaart Peter R. de Vries in Carré

Rond 11.00 uur werd het lichaam van De Vries de zaal van Carré binnendragen, terwijl A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum klonk. Het nummer was gelijktijdig te horen op diverse radiostations. Wilco Viets en Herman du Bois (die onterecht vastzaten voor de Puttense moordzaak), Rich van Hout (zoon van de geliquideerde crimineel Cor van Hout), Ralph van Reijsen, Peter Schouten en Wouter de Vries droegen de kist.

Ceremoniemeester is Khalid Kasem. De sprekers volgen elkaar op en worden afgewisseld met muziek, waaronder Guaranteed van Eddie Vedder. De openingszin van dat nummer heeft De Vries op zijn been laten tatoeëren: „On bended knee is no way to be free.” Andere nummers die te horen zijn tijdens de dienst in Carré zijn onder meer Het Jongenshart van Bram Vermeulen, Pastorale van Liesbeth List en Ramses Shaffy en Go Now van The Moody Blues. Nadat de partner van De Vries het woord heeft genomen klinkt The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack.

Eva Jinek. Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Johnny de Mol. Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Albert Verlinde arriveert voor het besloten afscheid van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carre. Ⓒ ANP / REMKO DE WAAL

Rond 13.00 uur wordt het lichaam van De Vries door de dragers de zaal van Carré uit begeleid, gevolgd door de familie en de partner van Peter. Dan klinkt de Bolero van Maurice Ravel. De uitvaart is alleen voor intimi, pers is niet welkom.