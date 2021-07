Kist met lichaam Peter R. de Vries uit Carré gedragen

De witte kist is in een zilveren lijkwagen getild. Op de wagen werd een bloemstuk neergezet met rode bloemen. Voor de wagen stond een zilveren auto, waarin onder meer de zoon van De Vries, Royce, plaatsnam. De auto werd gevolgd door twee motoragenten. Ook voor de auto stonden motoragenten, gevolgd door een paar auto's. De uitvaart die hierna volgt is alleen voor intimi; pers is niet welkom.

Rond 13.00 uur kwamen de eerste gasten naar buiten. Sommigen bleven staan en praatten met elkaar, of gaven elkaar een knuffel. Anderen liepen door naar het terras voor het theater, waar gasten een drankje kunnen drinken. Rond 13.45 is het redelijk rustig; veel gasten zijn alweer vertrokken.

De kist met daarin het lichaam van De Vries werd door de dragers de zaal van Carré uit begeleid, gevolgd door de familie en de partner van Peter. Op het einde klonk de Bolero van Maurice Ravel.

De ouders van Nicky Verstappen en Tanja Groen arriveren voor het besloten afscheid van Peter R. de Vries in Koninklijk Theater Carré.

Tijdens de dienst kwamen onder anderen zijn zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord.

De misdaadjournalist werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed vorige week in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

