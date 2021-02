Vrees voor overvolle spoedhulp met naderende winterpret

„Afgelopen maandag was het bijvoorbeeld spekglad op sommige plaatsen. In een strook over Nederland zag je Spoedeisende Hulpen die propvol waren. Sommige ziekenhuizen hadden nog nooit zoveel patiënten gehad”, brengt woordvoerster Annemarie van der Velden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen in herinnering.

IJzelen, sneeuw en vriezen

En de weersvoorspellingen duiden opnieuw op gladheid vanaf zaterdag. In een deel van het land gaat het ijzelen, op andere plekken valt een dik pak sneeuw. Daarna gaat het naar verwachting stevig vriezen met kans op schaatspret. „Wij zijn niet de vereniging die gaat zeggen: ga niet schaatsen, want er is corona. Ik kan mij voorstellen dat mensen dolgraag naar buiten willen. Maar doe wel voorzichtig”, aldus Van der Velden.

Daar sluit VeiligheidNL zich roerend bij aan. „Volg vooral de kleurcodes van het KNMI. Als wordt gezegd dat je niet naar buiten moeten gaan, ga dat ook niet”, aldus een woordvoerster. En wat betreft de winterpret wordt vooral een beroep gedaan op het gezond verstand. „Je wil sowieso niet op de eerste hulp belanden, en zeker nu niet.”

Ⓒ ANP/HH

Botbreuken en andere ellende

Precieze cijfers over schaatsongelukken kan VeiligheidNL nu niet geven. Uit eerdere periodes zijn ze er wel, en die wijzen op extra druk op de zorg. Tijdens een heftige vorstperiode in 2012 kwamen bijvoorbeeld liefst 30.000 mensen op de Eerste Hulp terecht met onder meer botbreuken en andere ellende. Dat zou voor de ziekenhuizen nu een extra zorg zijn; zij hebben het al razend druk met alle corona-ellende. Niet voor niets ging het vuurwerk in de ban om de Eerste Hulp te ontzien.

„Toch denk ik dat de meeste ongelukken gebeuren doordat mensen op straat uitglijden. Vaak is het de eerste stap die je buiten zet. Het kan zo glad zijn door ijzel, en dan val je zo hard”, aldus Van der Velden. Het devies is daarom vooral: ga niet naar buiten als het ijzelt als het niet nodig is, strooi nu alvast je stoepje en trek als je toch op pad moet goede schoenen aan. En als het zover komt dat er geschaatst kan worden, is het raadzaam niet de grens van je kunnen op te zoeken.