Biden en Poetin sluiten jaar af met beladen telefoongesprek

In Moskou was het al na middernacht toen Poetin de telefoon ophing. Het telefoongesprek zou op verzoek van de Russische president hebben plaatsgevonden. Het Witte Huis en het Kremlin zullen naar verwachting later hun samenvattingen van het gesprek publiceren, die traditiegetrouw flink uit elkaar lopen.

Nieuwjaarsboodschap

In Poetins nieuwjaarsboodschap aan Biden, die het Kremlin eerder op de dag naar buiten bracht, benadrukte de Russische president dat hun „landen, die een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor de internationale en regionale stabiliteit, kunnen en moeten samenwerken om met vereende kracht de vele uitdagingen aan te gaan die voor de mensheid staan.”

Volgens Washington bouwt Moskou met een aanwezigheid van ongeveer 100.000 troepen rond de Oekraïense grens naar een mogelijke inval toe in het buurland, waar Rusland in 2014 al de Krim van annexeerde en separatisten steunt in hun oorlog tegen het Oekraïense leger.

Moskou kaatst de bal echter terug en zegt dat de NAVO met haar militaire aanwezigheid in Oost-Europa juist op de Russische drempel staat. Poetin gaf afgelopen weekend aan te luisteren naar zijn militaire adviseurs voor mogelijke ’militair-technische’ maatregelen, mocht de diplomatie geen uitweg bieden.

Eisenpakket

Na het telefoongesprek begin deze maand, dat twee uur duurde, zegde Biden onderhandelingen toe met andere NAVO-landen, waarin de Russen hun zorgen over het militaire bondgenootschap kunnen uiten.

Een week later legde Moskou een eisenpakket op tafel dat een streep moet zetten door verdere uitbreiding van de NAVO, in het bijzonder met Oekraïne, en dat de aanwezigheid van het militaire bondgenootschap in lidstaten in Midden- en Oost-Europa zou terugdringen.

Het Witte Huis heeft aangegeven dat over sommige van de voorstellen te praten valt, terwijl andere – bijvoorbeeld over toekomstige lidmaatschappen van de NAVO – juist geen onderwerp kunnen zijn van een Russisch veto.

Geneve

Op 10 januari, op de eerste werkdag na de Russische kerstvakantie, staan gesprekken in Geneve gepland tussen delegaties onder leiding van de Russische en Amerikaanse onderministers van Buitenlandse Zaken.

In de rest van die week vinden onderhandelingen plaats tussen Rusland en de NAVO en met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die het vredesproces in Oost-Oekraïne monitort. Een top tussen de twee presidenten, zoals in juni in Geneve, staat voorlopig nog niet op de agenda.