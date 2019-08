Homoseksuele priester vecht ontslag aan

„Valkering zal elke mogelijkheid benutten om terug te kunnen keren bij de Vredeskerk. Wel opmerkelijk van het kerkelijk recht is dat de bisschop in dat geval een uitspraak moet doen over het ontslag dat de bisschop zelf heeft uitgevaardigd”, aldus de woordvoerder van de priester.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam schorste Valkering in het voorjaar en ging in juni over tot ontslag van de priester als pastor van de Vredeskerk. Dat kondigde het parochiebestuur aan in een brief aan de parochianen. Aanleiding was het feit dat hij tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterschap in een boek bekendmaakte dat hij homoseksueel is, wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving.

Het bisdom stelt dat Valkering de zaak beter niet in de media naar voren had kunnen brengen.

Bekijk ook: Bisdom ontslaat homoseksuele pastoor

Bekijk ook: Pastoor komt uit de kast