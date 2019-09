Lichaam vermiste Nederlander (66) Alicante gevonden

ALICANTE - Het stoffelijk overschot van een 66-jarige Nederlander die vermist was bij de Spaanse stad Alicante, is dinsdag gevonden. Een van de vrijwilligers die meehielpen zoeken, ontdekte het lichaam in een kanaal bij de plaats San Fulgencio. De man was zondag meegesleurd door snelstromend water bij de plaats Dolores, enkele kilometers verderop. Hij maakte daar een wandeling met familie en vrienden.