Vrouw neemt paard mee het vliegtuig in

Dat meldt The Guardian. Hensley, het baasje van het minipaardje, plaatste foto’s van Flirty op de vlucht, waaronder één met een groep lachende bemanningsleden. „Ze waren erg vriendelijk en blij om Flirty op hun vlucht te verwelkomen. Zelfs de piloten kwamen even uit de cockpit om het diertje op hun vlucht te begroeten.”

Flirty, die ook een populaire Instagram-pagina heeft en een Twitter-account wordt door zijn baasje Hensley omschreven als een ’psych & mobility servicepaard’ en valt daarmee volgens American Airlines in de categorie ’getraind hulpdier’. Hensley lijdt aan verschillende aandoeningen, waaronder depressie, angst- en paniekstoornis en posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

„De meeste lokale bedrijven in haar geboortestad in Nebraska zijn volgens Hensley wel gastvrij voor Flirty. Ze neemt haar hulpvaardige minipaardje mee naar de film en ze doen altijd samen boodschappen, zo vertelde Hensley eerder aan een lokaal televisiestation.

Maar niet iedereen is altijd even vriendelijk voor het hulppaardje. Ze is ook twee keer met paard en al een winkel uitgezet.

Een vertegenwoordiger van American Airlines vertelde blij te zijn Flirty aan boord te mogen verwelkomen „We erkennen de belangrijke rol die getrainde hulphonden, -katten en miniatuurpaarden kunnen hebben in het leven van mensen met een handicap.”

Ondanks dat de reis prima is verlopen probeert Hensley zoveel mogelijk met de auto te reizen, omdat dat toch gemakkelijker is voor haar paard en voor de andere passagiers.