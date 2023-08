Kabinet draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans in Brussel

De voordracht van Hoekstra (47) wordt vrijdag besproken tijdens de wekelijkse ministerraad. Naar verwachting zal Hoekstra (een deel van) de klimaatportefeuille van Timmermans overnemen. Vorige maand vertelde Hoekstra aan De Telegraaf dat hij, na de kabinetsval, niet nogmaals CDA-lijsttrekker wil worden. Hij gaf aan dat het leiden van een politieke partij minder bij hem past dan het zijn van bestuurder.

Hoekstra is sinds begin 2022 minister van Buitenlandse Zaken. In het vorige kabinet was hij minister van Financiën. Als CDA’er treedt hij toe tot de club Eurocommissarissen die onder leiding staat van commissievoorzitter Ursula von der Leyen, ook een christendemocraat. De Brusselse benoeming is voor ongeveer een jaar.

Buitenlandse ervaring

Hoekstra deed in zijn hoedanigheid als minister de afgelopen jaren veel buitenlandse ervaring op. Zo was hij als schatkistbewaarder uiterst kritisch op Europese gemeenschappelijke leningen aan Zuid-Europese landen. Zo werd hij in Spanje en Italië afgeschilderd als vrek.

Zowel in Brussel als Den Haag werd afgelopen dagen driftig gespeculeerd over wie kans maakt op de goedbetaalde baan. De namen van ministers Sigrid Kaag (D66) en Kajsa Ollongren (D66) werden genoemd, evenals staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) en Europarlementariër Esther de Lange (CDA). De rechterhand van Timmermans, voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, had naar verluidt ook interesse.