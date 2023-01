Snelheidsduivels racen tegen elkaar op A12: rijbewijs en auto kwijt

De twee waren eerder op de dag naar een ’automeeting’ geweest. „Toen wij hen zagen rijden, bleek dat ze nog niet op elkaars auto’s waren uitgekeken. De twee vonden het namelijk nodig om ook nog even te kijken welke auto het snelst kon rijden.”

Tijdens de ’praktijktest’ op de snelweg werd het overige verkeer ’aan de kant geseind’ door signalen met groot licht te geven, aldus de politie.

Een 23-jarige bestuurder bleek eenmaal aan de kant gezet al zijn rijbewijs eerder te zijn kwijtgeraakt voor een forse snelheidsovertreding. „Zowel hij als de 21-jarige beginnende bestuurder konden direct het rijbewijs inleveren, maar ook namen we beide auto’s in beslag.” De officier van justitie buigt zich over een passende straf voor het ’levensgevaarlijke gedrag’.