Politie maakt eind aan tentfeest in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot feest in een tent in Nieuw-Vennep. Daar waren meer dan tachtig personen aanwezig. De sfeer werd grimmig, laat de politie Haarlemmermeer op Twitter weten. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse.