Dolblij na verbod op ’goor boekje’

Marcel Jeninga: „Nederland is helaas nog altijd een heel belangrijk land, ook als het gaat om de verspreiding van materiaal.” Ⓒ Reinier van Willigen

Amsterdam - Hij vraagt al jaren fanatiek meer aandacht voor kindermisbruik, zit daders op de hielen, en reisde onlangs zelfs hoogstpersoonlijk naar Den Haag om met enkele politieke kopstukken te spreken. Marcel Jeninga, het gezicht achter de Stichting Strijd Tegen Misbruik, is dolblij dat het pedohandboek wordt verboden, maar waarschuwt dat er nog veel, heel veel mis is in Nederland – en andere landen.