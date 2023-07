Nederlanders moesten slapen in volgepakte hotellobby Rhodos: ’Blij dat we naar huis gaan’

Rhodos - De hulpoperaties die touroperators op Rhodos in allerijl op touw hebben gezet om klanten te repatriëren, verlopen met horten en stoten. Veel mensen wachten al dagen op informatie en moeten slapen in volgepakte opvangplekken. Het is ook maandag nog chaos troef op het Griekse toerisme-eiland dat had moeten pieken in het hoogseizoen, maar nu een stroom ’vluchtelingen’ te verwerken krijgt.

Links de volle hotellobby met matrassen en rechts de Nederlandse vakantieganger Arno Barnas. Ⓒ Eigen foto’s