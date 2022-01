Premium Het beste van De Telegraaf

Damian P. stak dierenverblijven in de fik om dieren te helpen

Door Saskia Belleman

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

BREDA - Hij had het niet meer zo op mensen. Wilde één worden met de natuur en met dieren, want die begrepen hem wel. Alleen zitten veel dieren in Nederland in dezelfde situatie als hij: opgesloten.