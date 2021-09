Taliban wisselt ministerie voor Vrouwen in voor ’moraalpolitie’, scholen open voor jongens

Ruim een maand na de machtsovername door de islamitische fundamentalisten wordt steeds duidelijker wat voor samenleving ze voor ogen hebben. De Taliban willen dat vrouwen thuisblijven tot ze op de werkplek van mannen kunnen worden gescheiden. Het normale leven lijkt weer op gang te komen, maar de meeste onderwijsinstellingen zijn nog dicht.

Gesluierd

De Taliban hebben herhaaldelijk verzekerd dat er geen herhaling komt van het strenge beleid in de vorige regeerperiode tot 2001. Vrouwen mochten toen nauwelijks deelnemen aan het openbare leven en meisjesonderwijs werd helemaal in de ban gedaan. Dat moet nu wel kunnen, zolang jongens in andere klaslokalen zitten. Op universiteiten is anders dan voorheen gescheiden onderwijs voor gesluierde vrouwen de regel.

Het ministerie van Vrouwenzaken lijkt inmiddels te zijn gesloten, om te worden vervangen door het ministerie dat in de vorige regeerperiode de strenge regels voor vrouwen handhaafde. Zij mochten hun huis toen uitsluitend onder begeleiding verlaten. De BBC spreekt over de ’moraalpolitie’. Op een bord voor de ingang staat ’Het ministerie van Gebed en Sturing en de Bevordering van Deugd en Preventie van Ondeugd’.

Mannenkabinet

In de nieuwe Taliban-regering zitten geen vrouwen. De afgelopen twintig jaar hebben zij in Afghanistan wel basisrechten afgedwongen. Sommigen hebben het geschopt tot parlementariër, rechter, piloot of agent. Hoe dat er onder het nieuwe regime uit komt te zien is nog afwachten.