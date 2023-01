Man rijdt 139 km/u waar 60 is toegestaan, rijbewijs ingenomen

Foto ter illustratie Ⓒ ANP / HH

HALLUM - Een 29-jarige man uit de gemeente Leeuwarden is woensdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij 79 kilometer per uur te hard reed over de Roodschuursterlaan bij Hallum.