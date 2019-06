Militairen naar ziekenhuis om hitte

Het evenement is na het incident gestopt. De afgelopen dagen was met deskundigen van het gezondheidscentrum van de kazerne overlegd of de vijfkamp kon doorgaan. Er werd daarop besloten om onder meer de veldloop te vervroegen naar het begin van de ochtend en meer waterpunten in te richten, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Vorige week raakten nog veertien aspirant-militairen gewond toen ze tijdens een oefening werden getroffen door bliksem. Een persoon raakte zwaargewond, de anderen moesten ter controle naar het ziekenhuis.

