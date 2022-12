Politie neemt dieren voor Limburgse kerststal in beslag

Het dierenverhuurbedrijf in kwestie vervoerde de ongebruikelijke kerststalbezetting zonder schotten, terwijl genoemde dieren niet samen mogen reizen. Ze worden volgens de politie nu door een dierenarts bekeken en dan wordt beslist waar hun toekomst ligt.

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zegt een anonieme tip over het gebruik van de dieren te hebben gekregen en samen met de Partij voor de Dieren Limburg in actie te zijn gekomen. Het dierenverhuurbedrijf zou al eerder niet aan de wet- en regelgeving hebben voldaan. „Het blijft schokkend dat dit bedrijf van geen ophouden lijkt te weten”, aldus House of Animals. Hoewel er dwangsommen zijn opgelegd, zou de ondernemer zijn dieren nog aan meerdere kerststallen verhuren.

De Limburgse Partij voor de Dieren vindt het volgens House of Animals sowieso een „schande” dat een gemeente vergunningen verleent voor dergelijk gebruik van dieren.