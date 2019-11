Auto te water in Oterleek: één dode

De auto raakte rond 04.45 uur te water langs de Huygendijk in Oterleek, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik