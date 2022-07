Prinses Margarita: ’Edwin moet gewoon gaan werken en niet jammeren’

Royals

Prins Harry boekt overwinning in smaadzaak tegen Associated Newspapers

De Britse prins Harry heeft in de rechtszaal een kleine overwinning geboekt in de zaak die hij tegen uitgeverij Associated Newspapers (ANL) heeft aangespannen. Een rechter van het Hooggerechtshof oordeelde vrijdag in een eerste uitspraak dat een artikel dat in februari verscheen in de tabloid Mail o...