Mogelijke ontvoering in Amsterdam

„We doen volop onderzoek en hebben nog geen goed beeld over wat er zich heeft afgespeeld. Uit onderzoeksbelang doen we geen inhoudelijke mededelingen”, zegt een woordvoerder van de politie. Ze laat weten dat de EOD is ingezet in verband met een mogelijk explosief, maar kan hier ook niet meer over zeggen.

In Nederland zijn wekelijks ontvoeringen in het criminele circuit. Slechts een deel van deze ontvoeringen bereikt de politie, omdat slachtoffers vaak geen aangifte doen en betrokkenen niet naar de politie stappen.

Een ontvoering die veel aandacht kreeg was die van Gino Heeren (18) en Rien de Koning (42) in Breda in 2016. De daders eisten bijna een ton losgeld.