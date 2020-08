Jongetje (4) verdrinkt op vakantie in zwembad Spanje

Het gezin van de Belgische jongen was op weg naar Castellon in de oostelijke regio van Valencia, maar besloot een dag en een nacht door te brengen bij familieleden in Rojales. Daar kwamen ze ’s middags aan. Even voor zessen bleef het jongetje alleen achter bij het zwembad. Hij is vermoedelijk in het bad gevallen. Het kind werd door familieleden niet veel later roerloos aangetroffen.

Een familielid sprong nog in het water, en een ander familielid - een verpleegster - deed wat ze kon om hem te redden, schrijft Nieuwsblad. De hulpdiensten werden rond 17.50 uur opgeroepen, waarna de jongen nog 40 minuten gereanimeerd werd. Maar de hulp mocht niet meer baten.

’Paar minuten...’

De burgemeester van Rojales, Antonio Pérez, kwam ter plaatse om zijn medeleven te betonen met de nabestaanden. Hij benadrukt het belang van voorzichtig zijn met kinderen in de buurt van zwembaden. „Let goed op hen, want een drama kan in een paar minuten gebeurd zijn.”