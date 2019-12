Video - Frenkie aan basis droomgoal Suarez bij FC Barcelona

Lionel Messi vond met zijn linkerbeen drie keer prachtig de bovenhoek, maar de mooiste goal kwam ontegenzeggelijk van Luis Suarez. De 32-jarige aanvaller hakte in de 43e minuut op magnifieke wijze raak tegen de eilandbewoners. De knappe assist kwam van Frenkie de Jong.

Messi scoorde in de 17e en 41e minuut. Al in de zevende minuut had Antoine Griezmann op aangeven van keeper Marc-André ter Stegen de score geopend. Tussen de twee goals van Messi maakte Ante Budimir met wat geluk de treffer van de gasten.

In de tweede helft maakte Budimir zijn tweede doelpunt en Messi zijn derde doelpunt. Het was de 35e hattrick uit de La Liga-carrière van de kleine Argentijn, die op doelsaldo aan de leiding gaat met Barcelona. Ook Real Madrid heeft 34 punten.

Bekijk de waanzinnige goal van Suarez.