Nieuwe ’beddenplanner’ Kuper is positief: ’Verwacht geen grote stijging patiënten door omicron’

Door Martijn Schoolenberg

Ⓒ ANP JEROEN JUMELET

De situatie in de ziekenhuizen is momenteel onder controle. Dat zegt kersvers ‘beddenplanner’ Ina Kuper. Zo kan de landelijke intensive care-capaciteit door de dalende coronadruk afgeschaald worden van 1250 naar 1150 bedden. ,,Maar het is nog wel even spannend wat er gaat gebeuren nu de maatregelen zijn versoepeld.”