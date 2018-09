’Hier is het ieder voor zich’

Imanuelle Grives: „Deze ervaring heeft een vuur in me aangewakkerd om nog meer mijn best te doen bij alles wat op mijn pad komt.” Ⓒ FOTO EO

Hartverwarmende én hartverscheurende momenten maakte Imanuelle Grives mee tijdens haar tijdelijke daklozenbestaan voor het EO-programma The homeless experience. Als rasoptimist haalt de actrice graag vooral de mooie ervaringen aan. „Zoveel voorbijgangers hebben gevraagd of ze een broodje voor me konden halen. Of boden aan wat fruit mee te nemen uit de supermarkt.”