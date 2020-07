Helft 55-plussers durft niet op vakantie

Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder senioren in Nederland van onderzoekbureau Ruigrok NetPanel en Startpagina.nl. „Alle reisbeperkingen en virusmaatregelen plus de wisselende reisadviezen maken reizen er niet leuker op, vinden ze. Daarom wachten velen nog af”, is de conclusie.

De angst om besmet te raken zit er bij (kwetsbare) ouderen goed in. Slechts één op de tien senioren gaat vliegen. Volle plekken, drukke musea en attracties zijn taboe. Dat geldt ook voor een dagje uit. Handgel en mondkapjes horen standaard tot de uitrusting. Met name zestigers maken zich zorgen over de risico’s om ziek te worden. De meesten slaan de vakantie over en richten zich op 2021, aldus het onderzoek.

’Van niemand afhankelijk’

Dat geldt niet voor Henk en Eveline Weerman. Zij zijn na lang wikken en wegen met hun camper naar Zuid-Italië (Puglia) gereden. „De doorslag gaf dat we ons eigen bed, sanitair en keuken mee hebben. We zijn dus van niemand afhankelijk. Daarbij zoeken we echt de rust en de ruimte op.”

"Iedereen houdt zich aan de regels"

De 60-plussers hebben er geen spijt van. „Het is wel even tweeduizend kilometer rijden, maar daar hebben we vijf dagen over gedaan. Het is heerlijk hier. Inderdaad totaal geen drukte om ons heen, de campings zijn halfleeg. De sfeer is relaxt. Iedereen houdt zich aan de regels”, vertelt Henk Weerman.

Hij durft te wedden dat het in de hak van de Italiaanse laars gezonder en veiliger (want rustiger) is dan nu in Nederland. „En ook nog eens stukken goedkoper.”