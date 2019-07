Ollongren wil uitleg van Limburg over vriendjespolitiek

De dagbladen NRC en De Limburger pakten vorige week breed uit met een onderzoek naar de manier waarop Limburg ex-politici aan betaalde klussen helpt. Daarbij werden aanbestedingsregels overtreden en de gedragscode bestuurlijke integriteit geschonden, aldus de kranten.

Ollongren heeft gouverneur Theo Bovens om een officiële reactie gevraagd. Vooruitlopen op stappen vanuit Den Haag wil de minister niet. Ze wijst erop dat het provinciebestuur de Zuidelijke Rekenkamer vorige week heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de benoemingen. De provincie is in eerste instantie verantwoordelijk, aldus Ollongren.

Draaideurgedrag

De Tweede Kamer lijkt niet veel vertrouwen te hebben in het zelfreinigend vermogen van de provincie. „Wat zegt dat over het besef van integriteit in deze provincie?”, zei D66-Kamerlid Monica den Boer over het ontbreken van een regel tegen draaideurgedrag in Limburg. „Hoe kan het dat deze provincie zo’n slappe gedragscode kent, gezien de eerdere voorvallen?”

Ronald van Raak (SP) lijkt de vraag om opheldering overbodig te vinden. „De minister vraag de gouverneur hoe het zit. Maar ik ben bang dat we dat al redelijk weten. Regels worden niet gehandhaafd, maar gebogen of afgeschaft. Het is wel veel gevraagd voor diezelfde politieke top in Limburg om zichzelf te corrigeren.”