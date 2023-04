Eerste helft lente somber en nat, komende week temperaturen tot 20 graden

Dit weekend is het prima weer om er op uit te gaan. De zaterdag verloopt grotendeels zonnig maar in de avond neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Ook zondag start de dag grijs volgens Weeronline, al wordt het later wat zonniger en volgt de opmaat naar een prachtige week met veel zon.

,,In het noordoosten kan zondag de zon af en toe doorbreken en in de middag zal op meer plaatsen de zon af en toe schijnen. De meeste zon is het voor het noorden van het land. Alleen heel lokaal ontstaan een paar lichte buien en dat betekent dat er veel plaatsen zijn waar het droog blijft. Het wordt ongeveer 14 graden en er staat een matige noordenwind. Aan de kust is het 11 tot 13 graden”, meldt Weeronline.

In de avond verdwijnen de buien en zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden.

Op maandag wisselen zon en wolken elkaar af en in de dagen daarna trekken af en toe wolkenvelden over het land die overdag voor een deel oplossen en plaatsmaken voor zon en stapelwolken. Vooral donderdag kan daarbij een enkele bui ontstaan.

De middagtemperatuur stijgt van 12 tot 15 graden op dinsdag, naar 15 tot 20 graden aan het eind van de week. In het volgende weekend is de verwachting nog onzeker.