Man sterft na aanval door haai voor oostkust van Australië

„De man, vermoedelijk een vijftiger, werd uit het water gehaald en agenten begonnen de reanimatie, maar het slachtoffer overleed ter plaatse”, gaat de verklaring van de politie verder.

Er loopt een onderzoek naar welke haaiensoort de man aanviel. De ambulancedienst van New South Wales tweette dat hulpverleners ter plaatse waren gekomen na berichten over een aanval door een haai. „Ondanks grote inspanningen van paramedici en omstanders kon de man niet worden gereanimeerd”, meldt NSW Ambulance.

Vorig jaar waren er in Australië 26 aanvallen door haaien, waarvan er acht dodelijk waren. Zo’n 50 jaar geleden was er gemiddeld één dodelijke haaienaanval per jaar, in 2019 was er geen enkele. De aanval van dinsdag was de eerste van 2021.