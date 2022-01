Bal bij PSV-Ajax over de lijn of niet? Tv-kijkers spelen situatie thuis na

Kopieer naar clipboard

’Bal is rond en je moet het van de bovenkant zien!’, betoogt twitteraar @WJAAkkermans.

AMSTERDAM - Talloze keren werd hét beeld van PSV-Ajax zondag teruggespoeld. Was de bal kort voor de tweede Ajax-goal nou wél of juist niét over de lijn geweest? Spelers, trainers en scheidsrechters kwamen er met elkaar niet uit en ook de kijker thuis ging vertwijfeld op zoek naar antwoorden.