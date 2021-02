Rijschoolhouder brengt ouderen vanwege winterweer naar vaccinatie: ’Heel mooi initiatief’

De 85-jarige Paul was van plan om zijn vaccinatie af te zeggen vanwege de sneeuw. „Ik heb wel een auto, maar die is ingesneeuwd. Dan kan ik er wel een warmtekanon inzetten, maar dan moet ik nog zelf stapvoets rijden. Dat vond ik niks”, zo vertelt hij aan Omroep Brabant.

Eigenaar Wilco van der Valk ziet het als de normaalste zaak van de wereld. „Tja, ik ben zo opgevoed. Als je iets kan doen voor een ander, dan doe je dat.” En dus plaatste hij een oproep op Facebook. „Vorige week kon ik mezelf nog bezighouden met thuisonderwijs, maar nu de kinderen weer naar school zijn, wil ik toch weer iets te doen hebben.”

Van der Valk heeft deze week al vijftien ouderen geholpen. „Veel mensen die we wegbrengen hebben geen familie meer. Dus ze hebben niemand die ze even weg kan brengen. De ouderen reageren allemaal heel dankbaar. Als je later op je sterfbed ligt, gaat het over deze dingen. Deze actie geeft mij een goed gevoel.”

Paul is in ieder geval blij met de actie van de instructeur én met zijn vaccinatie. „Ik heb de chauffeur nog wel iets gegeven hoor. Het is een heel mooi initiatief.”