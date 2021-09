Trudeau lijkt de verkiezingen in Canada te gaan winnen volgens eerste prognoses

MONTREAL - De Liberale Partij van premier Justin Trudeau lijkt de verkiezingen in Canada te gaan winnen. Dat voorspellen de televisiezenders CBC en CTV, terwijl de eerste verkiezingsresultaten binnendruppelen. Het is nog niet duidelijk of de liberalen ook daadwerkelijk een meerderheid van de zetels in het parlement weten te veroveren.