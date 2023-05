NBC: leger volgt nieuwe ballon boven Amerikaans grondgebied

Het object zou volgens de NBC over delen van Hawaï hebben gevlogen, maar zou niet boven "gevoelige" gebieden hebben gezweefd. Het leger volgt het object sinds eind vorige week en zou hebben vastgesteld dat er geen gevaar is voor het luchtverkeer of de nationale veiligheid. Inmiddels trekt het object langzaam richting Mexico.

Eerder dit jaar werden meerdere objecten uit de lucht geschoten nadat het Amerikaanse leger een Chinese spionageballon had neergehaald. De VS zeggen dat de Chinese ballon voor spionage bedoeld was, Beijing houdt vol dat het om een door de wind afgedreven weerballon gaat. Wat de drie andere objecten waren, is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden ging het niet om spionageballonnen en waren ze waarschijnlijk van commerciële bedrijven of onderzoeksinstituten.