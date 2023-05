Pentagon volgt weer ballon die over Amerika vliegt

Het Pentagon volgt volgens de BBC al een week een ongeïdentificeerd object dat op weg in de richting van Mexico. De ballon zou al over de Amerikaanse staat Hawaï zijn gevlogen. Het incident doet denken aan de Chinese ballon die in februari boven Amerikaans grondgebied uit de lucht werd gehaald.

Het is niet duidelijk van wie de ballon deze keer is. Wel is bekend gemaakt dat de ballon niet over militaire locaties is gevlogen. Amerikaanse functionarissen hebben aangekondigd ook deze ballon uit de lucht te zullen halen als hij in de buurt van het Amerikaanse vasteland komt.