’Mensen kunnen hun boodschappen niet meer betalen’ Kritiek op reclamespotjes voor Europa van 34,5 miljoen euro: ’Waanzin!’

Door Alexander Bakker en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Den Haag - In de Tweede Kamer wordt met verbazing gereageerd op het prijskaartje van een campagne van de Europese Commissie. Voor promotiespotjes met de boodschap ’Jij bent Europa’ is 34,5 miljoen euro neergeteld, blijkt uit navraag door De Telegraaf. „Dit is naïeve verspilling van belastinggeld.”