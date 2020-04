Schip met scholieren na oversteek van vier weken terug uit Caraïben

Het schip kwam halverwege maart door de coronacrisis vast te zitten in de Caraïben. Havens sloten de poorten uit angst voor corona, waardoor het schip soms lange tijd doelloos op zee voer.

De 25 middelbare scholieren, 4 docenten en 12 crewleden aan boord, voeren weken rond. Uiteindelijk werd besloten om de Atlantische Oceaan over te steken om weer thuis te komen. De leerlingen zijn aan boord met een speciaal programma waarbij Nederlandse scholieren zes weken hun schoolwerk aan boord van een zeilschip volgen.

De aankomst in Harlingen was zondag strak geregeld vanwege alle maatregelen tegen het coronavirus. De scholieren gingen een van een van boord en werden met hun families herenigd.

De Wylde Swan is de grootste en snelste topzeilschoener ter wereld. Ze werd honderd jaar geleden in Duitsland in de vaart gebracht, oorspronkelijk als stoomschip voor de haringvloot. De stalen romp werd in 2007 naar Nederland gehaald om te transformeren tot zeilend opleidingsschip. Tien jaar geleden werd de Wylde Swan te water gelaten en sindsdien vaart ze als Tall Ship acht maanden per jaar de wereld rond met leerlingen aan boord.