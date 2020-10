Medewerker tbs-kliniek ontslagen om relatie met cliënt

„Binnen onze organisatie is integriteit van essentieel belang en niet professionele (seksuele) relaties tussen medewerkers en patiënten zijn ontoelaatbaar”, aldus de kliniek in een verklaring dinsdag. De medewerker is per direct de laan uitgestuurd en er is aangifte gedaan bij de politie.

Van een andere medewerker is het contract niet verlengd. De medewerker zou op de hoogte zijn geweest van de relatie. Aanvankelijk werd nog geprobeerd het beschadigde vertrouwen te herstellen tussen deze medewerker en de rest van het team. Maar dat liep nergens op uit.

De Rooyse Wissel onderzoekt nog wat er precies speelde tussen de medewerker en de patiënt en om wat voor soort relatie het ging.

De kliniek heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van Justitie en Veiligheid op de hoogte gesteld.