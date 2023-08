Caravan en auto vernield na aanrijding op E40 bij Franse grens, Nederlands gezin komt met de schrik vrij

Het verkeersongeval vond rond 13.55 uur plaats op de E40 ter hoogte van Adinkerke. Een wagen met caravan van een koppel uit Nederland reed met hun kindje richting Frankrijk, toen het ter hoogte van de afrit verkeerd liep. Een Britse wagen kwam in aanraking met de caravan, waardoor de Nederlandse bestuurder de controle over zijn voertuig verloor. De caravan begon de slingeren en kwam op zijn kop tot stilstand in de berm naast de E40. De wagen kwam tot stilstand op lager gelegen weg naast de snelweg.

De brandweer, politie en een ambulance kwamen met spoed af op het ongeluk. Het stel en hun kindje waren erg geschrokken, maar bleven zo goed als ongedeerd. Ook de Britse bestuurder, die zijn wagen op de pechstrook kon parkeren, raakte niet gewond. Die wagen raakte aan de voorkan beschadigd en moest getakeld worden. De wagen van het Nederlandse stel raakte onherstelbaar beschadigd en moest eveneens getakeld worden. De caravan werd volledig vernield.

De brandweer plaatste de nodige signalisatie en sloot één rijbaan af, aangezien het slepen enige tijd in beslag nam.