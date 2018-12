Elke ov-reis van A tot Z geregeld

Dat zegt initiatiefnemer Paul Rooijmans. De app ’Tranzer’ is een samenwerking van onder andere NS, Connexxion en de Rotterdamse stadsvervoerder RET. Ook andere vervoerders gaan zich bij de nieuwe app aansluiten. „Taxibedrijven doen mee inclusief Uber. We willen straks ook fietsopties gaan aansluiten”, vertelt Rooijmans tegen De Telegraaf.

Barcodes

De Tranzer-app vervangt de ov-chipkaart voor mensen die niet dagelijks reizen en bijvoorbeeld toeristen.

Het gaat om een gratis app voor de mobiele telefoon. „Hij vervangt in feite de ov-chipkaart, voor mensen die niet dagelijks reizen en bijvoorbeeld toeristen. Voor hen is het een makkelijk hulpmiddel bij het snel plannen en gelijk betalen van de kaartjes met iDeal of creditcard. Dat kan door één druk op de knop. Via de barcodes op de smartphone kan gereisd worden met verschillende vervoerders van trein, bus en tram. Ook poortjes op stations gaan open.”

Dit jaar zijn achter de schermen proeven gedaan, bijvoorbeeld op de Valleilijn met NS en Connexxion.

„De kinderziektes van Tranzer zijn opgelost. Reizigers hoeven maar één keer in- en uit te checken aan het begin en het einde van hun trip. De app geeft direct de beste en goedkoopste mogelijkheden om van A naar B te reizen.”

Gezelschap

In dezelfde transactie, die 50 eurocent kost bovenop de totale ritprijs, kunnen meerdere personen in een reisgezelschap online tickets k

open. „Voor een los kaartje in de automaat betaal je nu een euro extra per transactie per persoon”, aldus Rooijmans, die een 80% ov-dekking in Nederland claimt.

Flixbussen

Het Amsterdamse GVB is volgens hem binnen een paar weken van de partij. „Met de Haagse HTM zijn we nog in gesprek, net als met Arriva en Keolis. Volgend jaar gaan we ook de internationale treinen van NS en Flixbussen aansluiten, met voor- en natransport in metro en taxi.”

Alle vertrek- en aankomsttijden staan in de app met Google Maps waar je moet in- en uitstappen. De soorten vervoer worden op de mobiel vergeleken, zodat de gebruiker een keuze heeft.

„Het systeem is volledig geautomatiseerd. Reizen en betalen met de smartphone heeft volgens ons de toekomst”, meent Rooijmans.

Tranzer mikt komend jaar op 100.000 combitickets per maand in Nederland.